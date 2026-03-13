トップのふんわり感と首元のくびれが特徴の「ウルフヘア」は、大人世代の気になるボリューム悩みを解消しながら、今どきな動きを作り出してくれる、注目のヘアスタイル。肩先で軽やかにハネる毛先が、ヘルシーな雰囲気をプラスしてくれるのも魅力です。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、品よく垢抜ける外はねウルフスタイルをご紹介します。 落ち着きと遊び心を両立した、プチウルフボブ オリ&