ワールド・ベースボール・クラシックワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は連日、熱戦が繰り広げられている。普段のシーズンとは違って、国を背負って戦う。それぞれのチームカラーも多種多様だ。米スポーツ専門メディア「ブリーチャー・レポート」のティム・ケリー記者は12日、自身のXで「アメリカはつまらない」と私見を投稿し、さまざまなファンの意見が飛び交っている。同記者はXに「ベネズエラ対ドミニカ共和国の