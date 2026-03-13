会社から目標を提示されたとき、あまりにも具体性がなくて白けてしまった経験はないだろうか。投稿を寄せた40代男性（ITエンジニア／年収1000万円）は、証券会社のSEとして働いている。そんな男性が「この会社終わってるな…」と思ったのは、社内の目標発表会でのことだった。部会にはベテランから新人まで全員が参加していたというが、そこで発表された内容があまりにもお粗末だったようだ。（文：篠原みつき）「現在位置も示され