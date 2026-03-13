職場のトイレ事情には、企業の衛生観念や従業員への扱いが如実に表れる。清掃業者を入れる会社もあれば、社員に当番制でやらせる会社もあるだろう。福岡県の40代女性は、現在パートで勤めている大手食品工場と、独身時代に勤めていた職場のあまりにも対照的なトイレ事情について明かした。（文：篠原みつき）「『掃除でHappy』とかを盾に社員に掃除させたり」現在の職場は専門業者が掃除を行っており、「快適に使えるから有り難い