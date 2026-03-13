組織の綻びは、意外と些細な場所に現れるものだ。滋賀県の男性（70代〜）が振り返るのは、今から40年以上前、事務用品卸のルート営業をしていた頃の記憶だ。当時は100円ショップもネット通販もなかった。男性によれば、街の文具店が地元密着の商売で十分にやっていけた時代だったという。「先日の灰皿はそのままでした」男性はある日、社員8人ほどの文具店へ新規開拓の飛び込み営業をかけた。アポなしだったが、すんなりと2階の応