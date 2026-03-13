スリープテック企業、ムーンムーン株式会社（熊本県熊本市）は3月12日、「仕事の繁忙期と睡眠」に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は3月に、全国の20〜60代の就業者300人を対象にインターネット上で実施された。普段の睡眠時間は「6〜7時間未満」が最多であるのに対し、繁忙期には全体の78.0％が「6時間未満」の睡眠しかとれていない過酷な現実が明らかになった。繁忙期は「5〜6時間未満」が約4割仕事が忙しい時期に睡