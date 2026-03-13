体調不良でも休ませてくれない職場は、従業員の心身を確実に削っていく。投稿を寄せた40代女性は、ショッピングモールで働いている。勤務先の過酷な実態を明かした。女性の職場では「熱がなければ出社しろ」という空気が蔓延しているという。（文：長田コウ）ハラスメント相談をするも「今忙しくて時間がない」「熱中症でだるく身体が悲鳴あげてても『熱ではないね』、熱が無ければ休むな感」本人は病院行くのもつらい、といレベル