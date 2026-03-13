学情は3月12日、2027年卒業予定の学生を対象とした「キャリア観調査」の結果を発表した。調査は2026年2月16日から3月2日にかけて、スカウト型就職サイト「Re就活キャンパス」の来訪者401件を対象に、インターネット上で実施した。就職後の勤続意向について聞くと、「（特に問題がなければ）できるだけ長く働きたい」と回答した学生が60.3％と、全体の約6割を占めた。その一方で、かつての日本型雇用の象徴であった「定年まで働きた