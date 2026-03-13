仕事ができる・できない以前に、人間性を疑うような上司の下では働きたくない。投稿を寄せた40代女性（事務・管理／年収700万円）が、無責任を絵に描いたような上司の対応を打ち明けた。（文：篠原みつき）「自分が発言したことの責任を取らない、役員からの対応について上司が責任を取ってくれない時にこの上司は尊敬できないと感じた」「部下の業務を知ろうという姿勢が一切ない」部下を守るどころか、自分の保身しか頭にない様