4月14日スタートする高橋一生主演ドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の追加キャストとして、鈴鹿央士の出演が発表された。根尾光誠（高橋）が信頼する右腕で、新興IT企業の最年少役員を演じる。【写真】『リボーン』ヒロインに中村アンが決定本作は、富と名声を手に入れた上層社会に生きる男・根尾光誠（高橋）が、ある日突然、時代を遡った2012年の世界で借金まみれの下町商店街に生きる青