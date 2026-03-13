俳優の福士蒼汰が主演を務めるフジテレビ火9ドラマ『東京P.D.警視庁広報2係』（毎週火曜後9：00）。season１として2026年1月クールで地上波ドラマとして放送後、FODでseason２の独占配信を行うことも決まっている。そしてこの度、本作のseason２に、超特急・小笠原海がゲスト出演することが決定した。【集合ショット】素敵な笑顔！ケーキを囲む福士蒼汰＆吉川愛ら本作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤