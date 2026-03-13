お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子（54）が11日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(水曜後9・00）に出演。先週の夕食が3日連続で同じメニューだったことを明かし、メニュー内容にスタジオが驚きに包まれた。この日は「選択的『おひとり様』の本音爆発SP」と題し、ゲスト出演した芸能人がそれぞれのおひとり様事情を語った。「食事」に関する話題となり、大久保は「1人だと結局好きなものを好きなタイミング