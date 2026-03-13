俳優の竹内涼真が、13日午後9時から放送の『ミュージックステーション』で初歌唱する。4月4日に開幕予定の主演ミュージカル『奇跡を呼ぶ男』の劇中歌「ラストチャンスサルベーション」を共演キャスト陣と共に披露する。【動画】竹内涼真、5年ぶりミュージカル主演で圧倒的な歌声を披露！1992年公開の映画『奇跡を呼ぶ男』を原作としたミュージカルで、ブロードウェイにも進出した、ゴスペル調のソウルフルなナンバーが物語を彩