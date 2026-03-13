緊迫する中東情勢をめぐり、アメリカのトランプ大統領は、原油価格よりもイランの核武装阻止の方が重要だという認識を示しました。トランプ大統領は12日、SNSに「アメリカは世界最大の産油国だ。原油価格が上昇すれば我々は大きな利益を得ることになる」と投稿しました。そのうえで、より重要性を持つのは「邪悪な帝国イランが核兵器を保有し、中東と世界を破壊するのを阻止することだ」としました。原油価格よりもイランの核武装