俳優・比嘉愛未が、町田啓太が主演を務める日本テレビ系4月期土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（4月11日スタート、毎週土曜後9：00）に出演することが13日、発表された。主人公・浮田タツキ（町田）の元妻でシングルマザーの藤永優（ふじなが・ゆう）を演じる。【写真】子どもたちも同時解禁！生徒に囲まれる町田啓太本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクールを舞台にしたヒューマンドラマ。