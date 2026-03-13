佐久間大介が初単独主演を務める映画『スペシャルズ』が3月6日に公開された。初日3日間で興行収入2億4475万4620円、観客動員数17万2082人を記録し、早くも大ヒットの気配を見せている（※1）。そんな同映画の公開に伴い、佐久間は舞台挨拶に登壇したり、さまざまな番組に出演をしたりと、大忙しの日々を送っている。一方で、そうした場面からは彼が周囲に愛されている様子も伝わってくる。そこで本稿では、佐久間の“愛され力”