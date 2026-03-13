モデルで女優の新川優愛が出演番組で着用した侍ジャパンユニホーム姿に話題が集まっている。１３日までに自身のＳＮＳを更新。１１日に放送された日本テレビ系番組「ＷＢＣ詳報特番」に出演した新川は、１２日までにインスタグラムで「『ＷＢＣ詳報特番』ありがとうございました」と記し、侍ジャパンのユニホーム姿で共演者らと映る集合ショットなどを複数アップ。「いとちん、津野さん、４日間ありがとうございました！メイク