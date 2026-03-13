ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックの大会マスコット「ミロ」のぬいぐるみ＝2025年12月、コルティナダンペッツォ（共同）【コルティナダンペッツォ共同】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックの大会マスコット「ミロ」のぬいぐるみの空輸が、米イスラエルによるイラン攻撃の影響で滞り、開催地イタリア北部コルティナダンペッツォの公式ストアに並んでいない。15日の閉幕に間に合わない見通しだ。ミロはイタチ科のオコジョ