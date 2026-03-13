警察署の前でひき逃げ事件です。12日夜、福岡市博多区で12日夜、パトカーに追跡されていた乗用車が車3台に相次いで衝突し、5人が病院に搬送されています。■山本竜誠記者「事故のあった現場です横転したとみられる車は前方部分が大破しているのが確認できます周辺にはガラスも飛び散っています」12日午後11時すぎ、福岡市博多区博多駅前で「車同士の事故1台横転」と現場を目撃した人から119番通報がありました。現場は