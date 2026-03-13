元「BiSH」のモモコグミカンパニーが11日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(水曜後9・00）に出演。人と一緒に食事するのが苦手な理由を明かした。この日は「選択的『おひとり様』の本音爆発SP」と題し、ゲスト出演した芸能人がそれぞれのおひとり様事情を語った。「ストレス」に関する話題となり、モモコグミカンパニーは「人と一緒にご飯を食べるのがめっちゃ苦手で。今までの人生で味がしたのは1人のご飯だ