アメリカ・ミシガン州で12日、ユダヤ教の礼拝所に車両が突っ込み、銃撃戦となる事件がありました。容疑者は死亡しましたが、車の中から大量の爆発物とみられる物体が見つかったということです。事件があったのはミシガン州のデトロイト近郊で、アメリカメディアによりますと12日、ユダヤ教の礼拝所・シナゴーグに車両が突っ込み、運転していた容疑者と警備員が銃撃戦になりました。また、車内で何かに火がつき、車両が炎上したとい