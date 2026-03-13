CACE2026上海商業宇宙航空大会および展示会が3月12日から14日にかけて上海浦東国際博覧センターで開催され、中国航天科技集団上海航天技術研究院が開発した複数の新型宇宙関連製品が一挙に公開されました。今回の大会で注目を浴びた「目玉製品」の一つが巻き取り式フレキシブルソーラーパネルです。ソーラーパネルは衛星が軌道上を運行するための核心的なエネルギー供給部品で、衛星の「エネルギーの心臓」とも言える存在であり、