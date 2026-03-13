和歌山県白浜町の白良浜で行われた防砂ネットの撤去作業＝12日白い砂のビーチで人気が高い和歌山県白浜町の白良浜で13日までに、防砂ネットが撤去された。例年、冬の強風で砂が温泉街に飛散するのを防ぐために設置されている。春の訪れを告げる恒例作業で、担当者は「春の白浜を感じてもらえたら」とした。昨年11月に取り付けられた防砂ネットは高さ約1メートル、長さ20〜30メートル。12日午前、町職員ら約10人が、全長約620メ