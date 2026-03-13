【ニューヨーク＝木瀬武】１２日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比７３９・４２ドル安の４万６６７７・８５ドルだった。値下がりは３営業日連続。昨年１１月以来の安値水準となっている。イラン沖のホルムズ海峡を巡る情勢が悪化しており、中東からの原油供給がすぐには回復しないとの懸念から、原油価格が上昇した。景気に敏感な金融や消費関連など幅広い銘柄の売りにつながった。ＩＴ企業の