一帯に甘い香りが漂う「春めき桜」＝１０日、秦野市寺山早咲きの「春めき桜」が秦野市寺山地区で見頃を迎え、鮮やかなピンク色と、独特のほのかな甘い香りで春の訪れを告げている。春めき桜は南足柄市発祥の交雑種で、市民有志の「中丸の里山を守る会」（石井貞男会長）が２０年前ほどから植栽し、現在は１１０本が一帯で咲き誇る。石井会長によると、今年の開花は例年並み。まだつぼみのものもあり、今月１８日ごろまでは楽