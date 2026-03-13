北浦はバットが空を切ると笑みを浮かべ、ベンチへ歩みを進めた。１―０の８回に３番手で登板。２死から野村に左前打を浴びたが、最後は代打・川瀬を１４７キロ直球で空振り三振に仕留めた。６日ぶりの実戦は１回１３球１安打無失点。これでオープン戦は３試合連続０封とまたアピールに成功し「今日は本領を発揮できたのでよかったです」とはにかんだ。昨オフ日本ハムを自由契約となったが新天地で躍動している。「打たれるのも