ＷＢＣＡ組で１位になって初の８強入りしたカナダのウィット監督が１２日（日本時間１３日）、準々決勝・米国戦を前日に控え米テキサス州ヒューストンでメディア対応。プエルトリコでの１次ラウンドを経て、当地に乗り込んできた指揮官は、「クリーンなプレーを心がける。国際大会はミスをしたら、痛手を負う。情熱と誇りを持って、最後まで戦う」と大一番に意気込んだ。２００６年第１回大会から指揮を取るベテラン監督。発足