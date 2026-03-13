今日13日(金)は太平洋側を中心にスギ花粉が飛びやすい状況で、名古屋や仙台をはじめ、最も上のランクの「極めて多い」所もあるでしょう。花粉症の方は、対策が欠かせません。東北太平洋側や東海など「極めて多い」地域も今日13日(金)は、本州の日本海側では雨または雪が降ったりやんだりで、花粉の飛散は抑えられるでしょう。本州の太平洋側と四国、九州も、雨の可能性はあるものの、降るのは短い時間で、雲の間から日が差します。