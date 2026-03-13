NY株式12日（NY時間16:20）（日本時間05:20） ダウ平均46677.85（-739.42-1.56%） ナスダック22311.98（-404.15-1.78%） CME日経平均先物53705（大証終比：-515-0.96%） きょうもＮＹ株式市場は売りが強まり、ダウ平均は大幅に３日続落。引き続き中東情勢と原油にらみの展開が続き、ＮＹ時間に入って再び原油が上昇し、米株式市場を圧迫した。 イランの新最高指導者に選出されたモジタバ師の初の