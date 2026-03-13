米国債利回り（NY時間16:29）（日本時間05:29） 米2年債 3.743（+0.090） 米10年債4.269（+0.039） 米30年債4.886（+0.007） 期待インフレ率2.394（+0.011） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。引き続き中東情勢と原油にらみの展開が続き、ＮＹ時間に入って再び原油相場が上昇し、利回りも上昇。 イランの新最高指導者に選出されたモジタバ師の初の声明が伝わ