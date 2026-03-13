【ワシントン共同】ベセント米財務長官は英スカイニューズ・テレビのインタビューで、エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡で、米軍が近く有志国と連携して船舶を護衛する可能性があると明らかにした。同テレビが12日伝えた。