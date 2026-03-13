ヤクルトは12日、31日の広島との本拠地開幕戦（神宮）でゲストを招いて実施する各セレモニーを発表した。21年東京五輪の柔道女子52キロ級で兄・一二三とともに金メダルに輝いた阿部詩（25＝パーク24）が始球式を行う。また、ソリストとしても活躍するソプラノ歌手の小林沙羅が国歌独唱。第18回書道パフォーマンス甲子園で優勝した水戸葵陵高の書道部が登場し、オープニングパフォーマンスを行う。