俳優の長谷川博己（49）が12日、主演するNHK時代劇「眠狂四郎」（24日後10・00）の会見を都内で行った。孤高の剣豪を描く物語で、これまで市川雷蔵さんや田村正和さんら名俳優が演じてきた作品。「名優の皆さんのイメージを踏襲しつつも、令和の新しい眠狂四郎を作ろうと試行錯誤しました。ドラキュラっぽさを意識した」と工夫を説明。「もしシリーズ化したら、もっと挑戦したいことがあります」と不敵な笑みを浮かべた。