ロックバンド「LUNASEA」が12日、ドラムスの真矢さん（享年56）の死去後初となるライブを東京・有明アリーナで行った。真矢さんがドラムを叩くことを目指してきた特別公演。生前の映像と空席の愛用ドラムセットをバックにパフォーマンスしたメンバーは、全国ツアーの開催を発表し、遺志に沿って走り続けていくことを誓った。ドラムセットが2つ組まれた。1つは真矢さんがデビュー当時に使っていたヤマハ社製の最新式。この椅