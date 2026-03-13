右太腿の張りを訴えて2軍で調整していたドラフト1位・小島（明大）が、13日のロッテ戦から1軍に合流する。今季初対外試合となった2月22日の韓国ロッテとの練習試合に「2番・捕手」として出場したが、春季キャンプ最終日の同23日に右太腿に張りを感じて別メニューでの調整。キャンプ後の遠征には同行せず、2軍で調整を続けていた。またロッテ戦では、WBCに台湾代表として出場していた新加入の林安可（リン・アンコー）も合流