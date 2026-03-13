右前腕屈筋損傷のため、2軍調整を続けていたロッテ・西川が、13日に1軍合流する。サブロー監督が「西武戦から帰ってきます」と明言した。春季1次キャンプ中の2月10日の守備練習時に違和感を訴え、宮崎県都城市内の病院で検査を受け、右前腕屈筋損傷と診断された。現在はフルスイングできる状態まで回復し、スローイングも再開。サブロー監督は「ポランコがいるので、半分半分とか、最初はそんな感じになると思います」と当面は