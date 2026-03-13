◇オープン戦DeNA0―4広島（2026年3月12日横浜）DeNA・吉野が初の開幕1軍にまた一歩前進した。6回から登板し、1イニングを3者凡退。最速151キロの直球にフォークや120キロ台前半のカーブで緩急を駆使し「状態は良くなっている」。今季から中継ぎに転向し、キャンプ中の青白戦（紅白戦）からここまで実戦は7試合連続無失点と猛アピールが続く。今オフの自主トレは九州学院（熊本）の1学年先輩の伊勢に弟子入りし、救援の