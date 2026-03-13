25年レディスプレリュードを制したビヨンドザヴァレー（牝6＝橋口、父イスラボニータ）は12日付でJRA競走馬登録を抹消した。今後は繁殖馬になる予定（繋養先は未定）。通算22戦5勝（うち地方2戦1勝）、先週7日の中山牝馬S2着がラストランとなった。