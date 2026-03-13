◇オープン戦巨人1―0ソフトバンク（2026年3月12日みずほペイペイD）巨人のドラフト3位左腕・山城京平投手（22＝亜大）が12日、ソフトバンクとのオープン戦に先発し、5回3安打無失点の好投を見せた。昨季日本一の打線を相手に真っ向勝負し、これで今春実戦は4試合計10回2/3を連続無失点。同じく無失点投球を続けるドラフト1位・竹丸和幸投手（24＝鷺宮製作所）とともに、球団では64年ぶりに新人2投手が開幕ローテーション