巨人・阿部監督がリチャードの離脱に言及した。前日に死球を受けた左手を骨折し、開幕は絶望的に。一、三塁のレギュラー候補の大砲の不在は痛手だが、阿部監督は「開幕1軍に残れる可能性はまだあるので、みんな諦めないでやってほしい」と競争に期待した。また、松本が2日連続で練習に姿を現さなかった。「ケガはしていないけれど、ちょっと怪しいところがあったので帰らせました」と説明した。