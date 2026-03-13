■ＧＥＩ 460円(+80円、+21.1％) ストップ高 ＧｒｅｅｎＥａｒｔｈＩｎｓｔｉｔｕｔｅ [東証Ｇ]がストップ高。新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）は12日、同機構の事業においてハリマ化成グループ [東証Ｐ]のハリマ化成と地球環境産業技術研究機構がリコピンの大量生産技術の開発に成功したと発表した。そのなかで、培養のスケールアップ実証にはＧＥＩの関東圏バイオファウンドリ拠点