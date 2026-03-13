俳優の椎名桔平（61）が公開中の映画「スペシャルズ」（監督内田英治）でダンスに挑戦し、話題を呼んでいる。プロの殺し屋たちがターゲット排除のためにチームを組み、ダンス大会優勝を目指すストーリー。登美丘高校ダンス部の「バブリーダンス」の生みの親で知られるakaneさんの振り付けを覚え、松本伊代（60）の「センチメンタル・ジャーニー」も踊った。20代の頃に流行したディスコに行ったことがある程度で、ダンスとは