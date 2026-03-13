柏のロドリゲス監督は、改めて継続成長路線を打ち出した。昨季は2位と躍進したが、今季は開幕から1勝4敗と苦戦が続く。セットプレーの守備と決定力不足は喫緊の課題だ。その課題改善に取り組みつつ、チームに植え付けた「ポジショナルプレー」（ポジショニングで優位性をつくる）を変えるつもりはないという。指揮官は「スタイルを曲げれば失うモノは多い。今まで以上にアイデンティティーを貫くことが重要」と、前だけを向い