ビッグレッドファーム（北海道新冠町）は12日、24年ドバイワールドC覇者ローレルリバー（牡8、父イントゥミスチーフ）を今シーズンから種牡馬として導入することを発表した。米国ジャドモントファームの生産馬。米B・バファート厩舎でデビューし、23年夏からUAEのB・シーマー厩舎に移籍した。24年ドバイワールドCはJRAオッズでは6番人気の伏兵だったが、オシェア騎乗で2着ウシュバテソーロに8馬身半差をつけて圧巻の逃げ切りV