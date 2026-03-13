WBCを中継するネットフリックスは12日、大会のスペシャルVTRに野球アニメ「タッチ」のヒロイン、浅倉南の声優を務めた日郄のり子（63）を起用すると発表した。決勝ラウンドの見どころや世界中から集結した選手のプレーやバックグラウンドなどにフォーカスしたVTRでナレーションを務める。大会応援ソングは［B’z］の稲葉浩志（61）が「タッチ」の同名主題歌をカバーしている。