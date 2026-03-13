女優の芳根京子（29）が12日、都内で声優を務めたアニメ映画「私がビーバーになる時」（13日公開）のイベントに出席した。ビーバーに意識を転送させ、動物たちの森を守ろうと奮闘する女子大生メイベル役。「劇中の“決して独りにしない”というセリフは、見てくださる方一人一人に届くと思う」と自信たっぷり。当然、完成作は見ているが「純粋に楽しみたいので、既に映画館を予約しました」と笑顔をはじけさせた。