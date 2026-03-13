浦和のスコルジャ監督が今後は若手の出場機会を増やす方針を示した。今季は東地区5試合終了時点で首位鹿島と勝ち点3差の2位。FW松尾、小森、MFグスタフソンら昨季主力が負傷離脱する中、3得点の大卒新人FW肥田野、20歳のMF早川、19歳FW照内らが存在感を示している。指揮官は「若い選手が結果を出してくれている。若手の出場時間は今後増えていくと思う」と語った。