嵐のラストツアーが13日、北海道・札幌の大和ハウスプレミストドームでスタートする。12日からはドームの特設会場でグッズ販売も行われ、ファンが長蛇の列を作り「嵐、ありがとう！」「今から泣きそう」などと、それぞれの5人への思いを口にした。札幌を中心に多くの宿泊施設がファンで満室に。また、かつて嵐が写真撮影した「さっぽろ羊ヶ丘展望台」のクラーク像周辺にもファンが集まり、ゆかりの地を楽しんでいた。