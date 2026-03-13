プライムビデオは12日、帝拳プロモーションと長期契約を締結し、来月11日のWBC世界バンタム級2位・那須川天心と同級1位の元世界2階級制覇王者エストラダによるWBC同級挑戦者決定戦（両国国技館）を独占ライブ配信すると発表した。また追加カードとして、米国を拠点に活動しているIBF世界バンタム級5位の秋次克真が同級10回戦を行うことも発表。和歌山県生まれでここまで14戦全勝の28歳は日本デビュー戦となる。