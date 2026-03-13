お笑いトリオ「森三中」の黒沢かずこ（47）が11日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(水曜後9・00）に出演。ホテルで大島美幸（46）と同じ部屋だった際、顔を洗う時に横に来る理由を明かした。この日は「選択的『おひとり様』の本音爆発SP」と題し、ゲスト出演した芸能人がそれぞれのおひとり様事情を語った。黒沢は「洗面所とかヘタなんですよ。顔を洗うのが。ここ（腕）からよく垂れる人っているじゃないです